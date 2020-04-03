Горячая линия на BUSINESS FM Уфа

Коронавирус, кризис на финансовом и нефтяном рынках уже меняет целые отрасли и сферы. Практически все предприниматели терпят убытки. По прогнозам аналитиков, при сохранении ситуации развиваться и получать прибыль смогут лишь немногие сферы бизнеса. А что будет с остальными?

Совсем недавно еще можно было скептически относиться к опасности коронавируса, и не обращать внимания на новостную ленту. Однако сейчас представители передовых сфер уже заявляют о просадках и потерях от 50% и выше, в том числе из-за вынужденного режима самоизоляции. Для нас важно дать бизнесу возможность быть услышанным. Именно поэтому мы открыли специальную рубрику в эфире — Горячая линия на Business FM Уфа.

Если вы предприниматель, собственник или руководитель бизнеса, и вам есть, что сказать о сложившейся ситуации и дальнейших планах, присылайте ваши аудиокомментарии в WhatsАpp по номеру 8 917 444 1075 или на наш электронный адрес kor@bfmufa.ru, с указанием должности, имени, фамилии и организации.