Зараженная коронавирусом российская актриса сбежала от врачей

У актрисы Янины Бугровой был обнаружен коронавирус. Девушка нарушила карантин и ходила по Москве. По факту нарушения карантина полицией проводится проверка.

Актриса Янина Бугрова, которая снималась в знаменитом сериале «Счастливы вместе», заразилась коронавирусом во Франции. По приезду из-за границы девушку поместили на домашний карантин. Артистка находилась под контролем бригады скорой помощи. В один день, когда бригада медработников прибыла домой к девушке, её не оказалось дома.

Скорая помощь, которая прибыла к актрисе, обратилась в полицию по факту нарушения карантина Бугровой. Выяснилось, что девушка находилась в 11 километрах от дома у мамы. По соцсетям было выяснено, что актриса не в первый раз нарушает карантин. Бугрова с подтвержденным диагнозом гуляла по Москве, заходила в рестораны. Полиция займётся правонарушительницей.