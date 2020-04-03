Леонид Рошаль дал рекомендации по восстановлению легких после коронавируса

При коронавирусе бывают разные поражения: от бессимптомного течения с минимальными поражениями лёгких до более ярких с очень тяжёлыми поражениями лёгких. Такие дети должны быть под наблюдением педиатров, в каждом конкретном случае восстановление может носить иной характер.

Леонид Рошаль, главный внештатный детский пульмонолог Минздрава МО