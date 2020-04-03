Леонид Рошаль дал рекомендации по восстановлению легких после коронавируса
В России все еще продолжается пандемия COVID-19. Врачи выявили инфекционное воспаление органов дыхания у большинства заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.
Примерно 40% зараженных в возрасте до 40 лет подключены к аппаратам ИВЛ. Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава МО Леонид Рошаль дал интервью «Говорит Москва». Эксперт рекомендует заболевшим соблюдать ПП и делать дыхательную гимнастику.
При коронавирусе бывают разные поражения: от бессимптомного течения с минимальными поражениями лёгких до более ярких с очень тяжёлыми поражениями лёгких. Такие дети должны быть под наблюдением педиатров, в каждом конкретном случае восстановление может носить иной характер.
Леонид Рошаль, главный внештатный детский пульмонолог Минздрава МО
Леонид Рошаль подчеркнул, что самое главное при восстановлении - отсутствие контакта с другими больными. Пациенты должны соблюдать строгий режим.
Должно быть сбалансированное питание, очень полезно заниматься дыхательной гимнастикой по два-три раза в день. Использовать витаминотерапию, она очень полезна. Каких-то специфических средств, которые восстанавливают иммунитет, именно против коронавируса, таких нет.
Леонид Рошаль, главный внештатный детский пульмонолог Минздрава МО