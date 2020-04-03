В Башкирии ведутся поиски мужчины, пропавшего после драки четыре года назад

В Салавате продолжатся поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 27-летнего жителя Волгодонска Александра Галкина. Мужчина не выходит на связь уже 4 года.

16 апреля 2016 года коллеги устроили на берегу реки корпоратив. Вскоре между пропавшим и одним из приятелей произошла драка. После этого Александр ушел в неизвестном направлении.

Приметы Александра: рост 186 см, телосложение среднее, светловолосый. В день исчезновения был одет в темно-синюю ветровку, джинсы и кеды.