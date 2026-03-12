В Уфе ведётся поиск водителя, который сбил девочку

11 марта в Уфе зафиксировали очередной наезд на ребёнка. Подробности рассказали в ГАИ.
На улице Борисоглебской неустановленный водитель допустил наезд на девочку-пешехода. С места происшествия автомобилист скрылся. Пострадавшему ребёнку потребовалась госпитализация.
В розыскных мероприятиях задействовано максимальное число сотрудников Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства происшествия. Ведомство просит очевидцев случившегося выйти на связь по телефону доверия МВД по РБ: 8 347 279 32 92.
Фото: ГАИ РБ.