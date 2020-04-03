Аграрии Башкирии приступили к весенне-полевым работам

По информации регионального Минсельхоза, техника вышла на поля в 14 районах. В этом году культуры будут посеяны на площади более 2 млн гектаров. В числе первых – Миякинский, Буздякский, Илишевский, Благоварский, Чишминский и Чекмагушевский районы.
Главная забота аграриев – подкормка озимых культур. Их в Башкортостане посеяно более 400 тысяч гектаров. В Кушнаренковском районе работа закипела еще 30 марта. Здесь в одном из хозяйств уже почти завершена подкормка озимой пшеницы.
Аграрии отмечают, что культура перезимовала хорошо. Особых потерь нет. В целом в этом году в районе планируют увеличить площадь посева зерновых культур до 45 тысяч гектаров.