Уфа оказалась в ТОПе среди российских городов-миллионников

Уфа попала в список 10 городов России, лидирующих по индексу качества городской среды. Речь идет именно о города-миллионниках. Об этом в своих соцсетях рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров.
Индекс качества городской среды ежегодно рассчитывается Минстроем РФ. На первом месте оказалась Москва. За ней последовали Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Уфа.
Оценивает индекс несколько важных показателей. В их числе безопасность, качество экологии, идентичность, эффективность управления. Также 6 городов Башкирии признаны благоприятными по оценке городской среды: Дюртюли, Сибай, Агидель, Стерлитамак, Туймазы, Белебей.
Фото: соцсети Главы Башкирии Радия Хабирова