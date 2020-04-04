Минздрав Башкирии поблагодарил людей за приобретенные товары

Минздрав Башкирии выразил благодарность жителям региона за оказанную помощь. Напомним, вчера, 3 апреля, министерство попросило у населения помощь в приобретении зеркал, одноразовой посуды и канцелярских принадлежностей. Сегодня на брифинге замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова сообщила, что теперь появилась возможность сделать зеркальный зал.

Более 20 обращений 3 апреля потупило только на почту. Также было зафиксировано множество звонков на «горячие линии» ведомств. Самым популярным оказались предложения по предоставлению маркеров, посуды и зеркал.

Многие спрашивают, что еще нужно. Люди готовы «скинуться» и что-то купить. Предприятия предлагают оплатить готовые счета. Замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова

В Министерстве составят ТОП наиболее нужных товаров. Они будут использованы для обеспечения больных, так и медработников при нахождении их в медицинских организациях. Так как сами работники не покидают медучреждения из-за самоизоляции в течение 14 дней с момента поступления последнего зараженного коронавирусом.

Сейчас очень нужна одноразовая посуда с крышкой. Также пациентам необходима хлопчатобумажная одежда, потому что им нельзя ничего передавать извне. Нужна резиновая обувь для медперсонала.

Топ необходимых товаров возглавляют влажные салфетки, жидкое мыло, крем с пантенолом, кремы для рук, шампуни. Необходимы бумажные бытовые полотенца. Есть нужда в рациях.

Что касается бытовых приборов, то для организации жизнеобеспечения очень нужны стиральные машины, доски гладильные, фены, сушилки для белья. Необходимы термосы и электрические чайники. Минздрав ждет писем на почту covid19.gl@doctorrb.ru.