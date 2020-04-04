В один из городов Башкирии из-за коронавируса перекрыли въезд

В Башкирии перекрыли въезд в один из городов. Речь идет о Белорецке. Теперь въезд туда закрыт с нескольких сторон.
Об этом сообщил врио главы администрации Белорецкого района Андрей Иванюта. Теперь в город не попасть со стороны Уфы. Рядом с поворотом в посёлок Железнодорожный расположились патрули полиции.
Ранее Андрей Иванюта уже информировал о закрытии въезда в Белорецкий район со стороны Магнитогорска. Также со 2 апреля в Белорецк невозможно попасть со стороны Учалов. Врио главы администрации заявил, что эти меры необходимы для соблюдения режима полной самоизоляции.
Фото: Врио главы администрации Белорецкого района Андрея Иванюты