В один из городов Башкирии из-за коронавируса перекрыли въезд

В Башкирии перекрыли въезд в один из городов. Речь идет о Белорецке. Теперь въезд туда закрыт с нескольких сторон.

Об этом сообщил врио главы администрации Белорецкого района Андрей Иванюта. Теперь в город не попасть со стороны Уфы. Рядом с поворотом в посёлок Железнодорожный расположились патрули полиции.

Ранее Андрей Иванюта уже информировал о закрытии въезда в Белорецкий район со стороны Магнитогорска. Также со 2 апреля в Белорецк невозможно попасть со стороны Учалов. Врио главы администрации заявил, что эти меры необходимы для соблюдения режима полной самоизоляции.