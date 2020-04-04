Башкирия получила 8 тысяч тест-систем для выявления коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в Башкортостане осталось без изменений – их десять человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Специалисты провели уже более 7,5 тысяч тестов.

Под подозрением 82 человека. Три пациента выписаны. Как уточнили в региональном Центре гигиены и эпидемиологии, Башкортостан получил недельный запас тест-систем – 8 тысяч.

Четырех пациентов с подозрением на коронавирус изолировали в обсерваторе под Уфой, в селе Нижегородка. Люди прибыли из Индии, Израиля, Молдавии и Египта. Все они пройдут двухнедельный карантин. Всего учреждение может принять 84 человека.

Между тем Роспотребнадзор продолжает проверять, как люди соблюдают режим самоизоляции. По данным ведомства, большинство продолжает сидеть дома. Выявлено более 200 нарушений, составлено около 30 протоколов о привлечении к административной ответственности.

С понедельника школы Башкортостана переходят на дистанционный режим обучения. Минобразования заявляет о полной готовности.