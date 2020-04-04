В Башкирии психологи рассказали, как бороться со стрессом из-за самоизоляции

Вместо развлечений и прогулок – режим самоизоляции. Для многих сидеть в четырех стенах сложно. Как в такой ситуации сохранить самообладание и контролировать эмоции, рассказали психологи.

По словам специалистов, справиться с волнением во время пандемии коронавируса поможет не только дисциплина, но и дыхательные практики. Также люди могут заняться составлением плана на день, играми с детьми и физическими упражнениями. В случае необходимости можно позвонить по телефону доверия Республиканского психотерапевтического центра: 8-800-7000-183.