«Мы прорвёмся»: Радий Хабиров подбодрил жителей Башкирии в период самоизоляции

Завтра у школьников Башкирии начинаются дистанционные занятия в школе. В первом вводном уроке учителем у ребят будет Глава республики Радий Хабиров. Сегодня он записал урок, который покажут школьника завтра, а в социальных сетях Глава поделился своими впечатлениями.

В социальных сетях Глава Башкирии Радий Хабиров поделился небольшим видео, в котором он затронул две темы. Первая – это дистанционные занятия школьников, а вторая – как важно быть сильными в этот период и не падать духом. Сам Радий Фаритович уже записал урок, который завтра будут смотреть башкирские школьники.

Очень важно, чтобы взрослое поколение поддерживало детей в этот период. Дети впервые оказались в такой ситуации. Если сейчас упустить важные моменты и не помогать нашим детям, в будущем это поколение может оказаться без знаний, говорит Глава. Поэтому очень важно организовывать учёбу детей дома. Это в первую очередь обязанность взрослых.

Вторая тема, которой коснулся Радий Фаритович, это нелёгкое время, которые сейчас мы переживаем. В такие времена проявляются как лучшие так и худшие качества человека, подчеркнул Глава Башкирии. В наше непростое время должно быть больше геройства. А геройство со стороны детей – это сидеть дома и учиться.

В конце своего видеообращения Радий Хабиров пожелал всем здоровья, быть терпеливее, старательнее.