В России за сутки выявлено 658 случаев заражения коронавирусом

За сутки подтверждено 658 случаев COVID-19 в 14 регионах России . Всего по стране на сегодня зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции в 79 регионах. Умерло двое.

Смертельные случаи зарегистрированы в Москве. За весь период по стране - 45 летальных случаев от короновируса. Наши соотечественники за рубежом, а именно в Европе, где количество погибших каждый день исчисляется тысячами, призывают не терять бдительности. Ведь, говорят, начиналось когда-то все по такому же сценарию.