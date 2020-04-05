В Минздраве Башкирии озвучили актуальные данные по ситуации с коронавирусом

В Башкирии по-прежнему остается 10 клинически подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Трое выписаны из больницы. Семь человек находятся в боксах инфекционки в удовлетворительном состоянии.

Под подозрением на вирус в стационарах находятся 89 человек, из них 12 – несовершеннолетние. Такие цифры озвучили сегодня на очередном брифинге в Министерстве здравоохранения. Также участники встречи обсудили туристов из Башкортостана, которые находятся за границей.

По информации, которой располагает Госкомитет по туризму, за пределами страны остаются более 350 человек, 22 из них – дети. Это только те, кто заявил о себе. Сейчас авиарейсы для их возвращения домой временно приостановлены.