На улице почти никого: как Уфа пережила первую неделю самоизоляции

В Уфе индекс самоизоляции в воскресенье, 5 апреля, составил 4,3 балла. Отметим, что он измеряется по шкале от 0 до 5 баллов, чем оценка выше, тем лучше горожане соблюдают рекомендации властей. Мониторить его можно при помощи сервиса «Яндекс.Карты».

В Башкортостане продолжает действовать режим полной самоизоляции граждан. Мера вынужденная, чтобы предотвратить стихийное распространение коронавируса в регионе.

Полупустые улицы, дороги, закрытые парки и скверы. Среди российских городов-миллионников Уфа – в первой десятке по индексу соблюдения самоизоляции. Но не все жители соблюдают режим.

Профилактическую беседу с теми, кто вышел из дома без необходимости, проводят патрули полиции и народных дружинников. И даже языковой барьер не помеха – помогает «Гугл-переводчик».

Пока на данный момент рейды проводятся с 10 утра до 11 вечера. Если будет нужно, то будем переходить на круглосуточный режим патрулирования. Марсель Гусманов, командир взвода полиции

До отмены введенного режима выйти из дома можно будет лишь в случаях, если нужна экстренная помощь, при этом сопровождать вас должны медики. Разрешается сходить в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выгулять собаку, выбросить мусор и доехать до работы, если на вас не распространяется действие указа. В эту категорию входят сотрудники организаций жизнеобеспечения, правоохранительных структур, органов власти

Многие жители решили с пользой провести домашнее время и вышли в сеть. Кто-то делится с подписчиками своими фирменными рецептами.

Чтобы после режима самоизоляции пройти в дверь, фитнес-инструкторы проводят тренировки в режиме онлайн.

Пока все дома, коммунальные службы проводят дезинфекцию города. Улицы и остановки обрабатывают специальными средствами. Управляющие компании уделяют внимание подъездам. Тем временем в Башкортостане режим самоизоляции могут сократить, чтобы люди смогли выйти на работу пораньше. Но в первую очередь это зависит от того, насколько ответственно жители подойдут к соблюдению режима в ближайшие семь дней.

Мы исходим из того, что самоизоляция действует, на следующей неделе она действует. Мы настраиваемся так. Посмотрим по ситуации. Вполне возможно, мы его более-менее демократизируем. За всё, что творится здесь, мы отвечаем, и мы будем отвечать и нести ответственность. Поэтому надо принимать ответственные решения, не боясь никого и ничего. Разумно, аккуратно, чтобы, во-первых, нам обеспечить безопасность от коронавируса, второе – окончательно не убить экономику. Потому что вирусы, как говорил, приходят и уходят, а нам потом жить, развиваться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот кому покой только снится, так это врачи. Рискуя здоровьем, они каждый день выезжают к потенциально зараженным коронавирусом. Лицом к лицу с ним сталкиваются сотрудники четвертой инфекционной больницы Уфы. От заразы спасают специальные костюмы, которые не пропускают воздух.

В специальных противочумных костюмах врачи 4-й инфекционной больницы обследуют своих пациентов. Внутри очень жарко. К больным с подтвержденным диагнозом коронавируса врачи заходят именно в таких костюмах.

При этом у врачей нет права на ошибку. Малейшая оплошность может привести к закрытию всего медучреждения и изоляции сотрудников.

Дети у меня ещё достаточно маленькие, чтобы сильно беспокоиться. Одному три с половиной, другому – полтора. Супруга безусловно переживает, но мы сами выбрали эту профессию. И ее нужно выполнять как положено. Флорид Хисамиев, и.о. заведующего отделением инфекционной клинической больницы №4