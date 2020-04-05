На улице почти никого: как Уфа пережила первую неделю самоизоляции

В Уфе индекс самоизоляции в воскресенье, 5 апреля, составил 4,3 балла. Отметим, что он измеряется по шкале от 0 до 5 баллов, чем оценка выше, тем лучше горожане соблюдают рекомендации властей. Мониторить его можно при помощи сервиса «Яндекс.Карты».
В Башкортостане продолжает действовать режим полной самоизоляции граждан. Мера вынужденная, чтобы предотвратить стихийное распространение коронавируса в регионе.
Полупустые улицы, дороги, закрытые парки и скверы. Среди российских городов-миллионников Уфа – в первой десятке по индексу соблюдения самоизоляции. Но не все жители соблюдают режим.
Профилактическую беседу с теми, кто вышел из дома без необходимости, проводят патрули полиции и народных дружинников. И даже языковой барьер не помеха – помогает «Гугл-переводчик».
До отмены введенного режима выйти из дома можно будет лишь в случаях, если нужна экстренная помощь, при этом сопровождать вас должны медики. Разрешается сходить в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выгулять собаку, выбросить мусор и доехать до работы, если на вас не распространяется действие указа. В эту категорию входят сотрудники организаций жизнеобеспечения, правоохранительных структур, органов власти
Многие жители решили с пользой провести домашнее время и вышли в сеть. Кто-то делится с подписчиками своими фирменными рецептами.
Чтобы после режима самоизоляции пройти в дверь, фитнес-инструкторы проводят тренировки в режиме онлайн.
Пока все дома, коммунальные службы проводят дезинфекцию города. Улицы и остановки обрабатывают специальными средствами. Управляющие компании уделяют внимание подъездам. Тем временем в Башкортостане режим самоизоляции могут сократить, чтобы люди смогли выйти на работу пораньше. Но в первую очередь это зависит от того, насколько ответственно жители подойдут к соблюдению режима в ближайшие семь дней.
А вот кому покой только снится, так это врачи. Рискуя здоровьем, они каждый день выезжают к потенциально зараженным коронавирусом. Лицом к лицу с ним сталкиваются сотрудники четвертой инфекционной больницы Уфы. От заразы спасают специальные костюмы, которые не пропускают воздух.
В специальных противочумных костюмах врачи 4-й инфекционной больницы обследуют своих пациентов. Внутри очень жарко. К больным с подтвержденным диагнозом коронавируса врачи заходят именно в таких костюмах.
При этом у врачей нет права на ошибку. Малейшая оплошность может привести к закрытию всего медучреждения и изоляции сотрудников.
Чем меньше у врачей будет работы, тем выше шансы, что история с коронавирусом закончится благополучно. И зависит это от ответственного подхода к самоизоляции каждого из нас. Оставайтесь дома и найдите себе увлечение по душе. Креативно к этом подошли жители Октябрьского. Для своих соседей они дали живой концерт прямо со своего балкона.