В Уфе завершился первый день XVIII Международной недели бизнеса

В Уфе открылась XVIII Международная неделя бизнеса. Уже по традиции местом её проведения стал конгресс-холл «Торатау». Первый день посвятили вопросам производительности труда, а также социального и молодёжного предпринимательства. Кроме того, в рамках форума состоялся «Хакатон управленческих решений».

Работа кипит, продажи идут, фирма процветает. Именно так можно охарактеризовать танец, с которого стартовала Международная неделя бизнеса. Масштабный форум проходит в столице республики уже в 18-й раз. За эти годы его участники заключили здесь немало важных соглашений и обсудили не одну инициативу. Многие из них получили поддержку на федеральном уровне. Сегодня подписанные контракты – уже не просто долгосрочные планы, а реализованные заводы, предприятия и компании.

В числе главных тем – подведение итогов года, развитие туризма, эффективность труда, защита бизнеса и международное партнёрство. В этот раз мероприятие проходит под девизом – стратегия сотрудничества в эпоху глобальных вызовов. Гостями форума стали предприниматели и официальные делегации из Индии, Узбекистана, Беларуси, Китая, Турции и других государств. Так, неделя бизнеса объединила 16 стран и 11 регионов России.

Всю неделю на площадке будут проходить тематические дискуссии, секции и мастер-классы. Первый день форума посвятили вопросам производительности труда, а также социального и молодёжного предпринимательства. Кроме того, в рамках мероприятия состоялся «Хакатон управленческих решений» для поиска и внедрения инновационных стратегий развития бизнеса. Стоит отметить, что впервые в стране такой марафон прошел в 2019 году именно в столице республики.

Сумеет ли корабль преодолеть шторм или пойдет ко дну? Во многом это зависит не только от капитана, но и от других членов экипажа. Также и в крупном бизнесе. Сплочённый и целеустремленный коллектив – вот важнейшее условие успеха, говорит участник команды-победителя Рамиль Хисомидинов.

К слову, первый день недели бизнеса для многих предпринимателей стал триумфальным. В рамках мероприятия прошли также торжественные награждения. Так, Регина Дюсьметова стала победителем в номинации «Лучшее кафе».