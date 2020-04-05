Жителей Башкирии просят ограничить использование Интернета по будням

Власти Башкирии просят жителей не смотреть фильмы в будни с 10:00 до 14:30 часов и не перегружать интернет-трафик. С понедельника в республике начинается дистанционное обучение. Педагоги из школ или из дома будут вести уроки в режиме онлайн.

Роль преподавателя снова примерит на себя и Глава Башкирии Радий Хабиров. В 10:00 он запустит новый формат обучения, который начнется с новейшей истории. А первоклассникам нужно будет сесть ближе к телевизору – уроки для них будут транслироваться на телеканале БСТ.

Приветствие через объектив камеры, урок под светом софитов. Класс заполнен не школьниками, а съемочной группой телеканала БСТ. Литературное чтение – первый онлайн-урок. По расписанию впереди еще три предмета, в конце каждого – проверка усвоенного.

И хоть ответа на вопрос Наталья Ефимова не услышит, все равно по привычке делает паузу для обратной связи. На переменах, а они предусмотрены каждые полчаса, педагог в этот раз бежит не в учительскую, а поправляет телевизионный грим. Такие видеоуроки для первоклассников стартуют на канале БСТ уже с понедельника.

Есть сложности, когда ты не видишь детские глазки, не слышишь их ответы. Но реалии таковы, что мы пробуем себя в роли дистанционного учителя. Это новая роль. Это интересно, я думаю, что когда дети увидят меня на экране, посмотрят, оценят и мы сделаем работу над ошибками. Наталья Ефимова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов гимназии № 3 им. А.М. Горького

И даже такое сильное желание вернуться в школу пока не может исполниться. А вот объяснять непонятное с завтрашнего начнут профессионалы. В республике начинается дистанционное обучение. Предусмотрено четыре формата получения знаний. В первом случае для отдельных категорий начальных классов могут быть созданы дежурные группы. Это в качестве исключения, если, например, родители вынуждены ходить на работу в режиме самоизоляции. Вариант второй – электронные кейсы, которые школьник будут получать по почте или в мессенджерах. В населенных пунктах, где связь отсутствует, задания будут приносить три раза в неделю в распечатанном виде, а затем забирать их на проверку. Ну и там, где интернетом все в порядке, учитель из школы или из дома выйдет в онлайн.

Для провайдеров это не станет проблемой, соответственно, интернет не выключится. Но в тоже время я бы хотел попросить всех жителей республики уменьшить потребление интернета в период обучения детей. Это с 10:00 до 14:30. Геннадий Разумикин, министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан

Детям, у кого нет электронных устройств, выдадут их на время обучения. Гаджеты могут предоставлять и родители. Школьникам, которые получали бесплатное питание, их порядка 80 тысяч в республике, будет организована доставка сухпайков. Меню по ГОСТу, родителям останется забрать его из школы.

Раз в неделю будут доставляться до школ и раз в неделю, родители по графику, четко утвержденному, чтобы не было скоплений, не было пересечений родителей в школе. Будут получать вот эти наборы. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан