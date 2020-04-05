В Башкирии на поддержку сельского хозяйства направят более 9,5 млрд рублей

Вот уж кого точно вряд ли спасет одна только психологическая помощь, так это аграрии, у которых уже начинается горячая страда. Более девяти с половиной миллиардов рублей субсидий направят в сельское хозяйство. На неделе озвучили цифры по господдержке агропромышленного комплекса и в сложившихся экономических реалиях.

Так, сельхозпроизводителям возместят до 75 процентов затрат на покупку минеральных удобрений. Тем временем аграрии 14 районов Башкортостана уже вышли на поля.

Этот год в плане начала сезона конечно не рекордный, но все же на поля буздякские аграрии вышли на две недели раньше обычного. снег спал, почва уже готова к обработке.

Снега нет, а земля сушится. Пока не поздно надо сеять. Опоздал - зерно не будет. Шамиль Ханнанов, механизатор

Главное сейчас – сохранить влагу. Поэтому первым делом буздякские аграрии боронуют почву. Хотя на этих полях с недостатком воды для роста растений в дальнейшем проблем возникнуть не должно. Это орошаемые территории.

В хозяйстве 900 гектаров – поливные земли. Мы в 2018 году ввели 300 Га, в прошлом году – 600. Исходя из урожайности прошлого года, мы на орошаемых землях получили урожай сахарной свеклы более 800 центнеров с гектара. Динат Юсупов, главный агроном хозяйства

Приступили к весенне-полевым работам и кушнаренковские аграрии. Там хозяйства практически завершают работы по подкормке озимых культур. Они перезимовали хорошо, особых потерь нет, говорят земледельцы. По информации регионального Минсельхоза, техника вышла на поля уже в 14 районах республики. В этом году культуры будут посеяны на площади более 2 млн гектаров.

В районах Южной и Ппредуральской лестостепи начаты работы по подкормке многолетних трав, по подкормке озимых культур, а также ведется закрытие влаги. На сегодняшний день аграрии республики ведут протравливание семян. Ирик Сураков, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

Тех, кто вышел на поля или только собирается это сделать, в начале недели ожидала хорошая новость. На онлайн-брифинге министр сельского хозяйства республики сообщил, что вместо привычных 45 процентов размер субсидий за покупку минеральных удобрений теперь составит до 75 процентов. Дополнительный миллиард рублей выделяют и на приобретение сельскохозяйственной техники.

У нас есть несколько видов субсидий. Это поддерживающие, экономически выгодно стимулирующие действующих аграриев. Есть те, которые для начинающих. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Не забыли и о поддержке животноводов. Объем субсидий на покупку племенного скота увеличили в два раза, до полумиллиарда рублей. На такие меры пришлось пойти в связи с увеличением цены на зарубежных буренок. Теперь за одну голову рогатой можно будет получить 60 тысяч рублей возмещения от государства.