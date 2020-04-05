В Башкирии на поддержку сельского хозяйства направят более 9,5 млрд рублей

Вот уж кого точно вряд ли спасет одна только психологическая помощь, так это аграрии, у которых уже начинается горячая страда. Более девяти с половиной миллиардов рублей субсидий направят в сельское хозяйство. На неделе озвучили цифры по господдержке агропромышленного комплекса и в сложившихся экономических реалиях.
Так, сельхозпроизводителям возместят до 75 процентов затрат на покупку минеральных удобрений. Тем временем аграрии 14 районов Башкортостана уже вышли на поля.
Этот год в плане начала сезона конечно не рекордный, но все же на поля буздякские аграрии вышли на две недели раньше обычного. снег спал, почва уже готова к обработке.
Главное сейчас – сохранить влагу. Поэтому первым делом буздякские аграрии боронуют почву. Хотя на этих полях с недостатком воды для роста растений в дальнейшем проблем возникнуть не должно. Это орошаемые территории.
Приступили к весенне-полевым работам и кушнаренковские аграрии. Там хозяйства практически завершают работы по подкормке озимых культур. Они перезимовали хорошо, особых потерь нет, говорят земледельцы. По информации регионального Минсельхоза, техника вышла на поля уже в 14 районах республики. В этом году культуры будут посеяны на площади более 2 млн гектаров.
Тех, кто вышел на поля или только собирается это сделать, в начале недели ожидала хорошая новость. На онлайн-брифинге министр сельского хозяйства республики сообщил, что вместо привычных 45 процентов размер субсидий за покупку минеральных удобрений теперь составит до 75 процентов. Дополнительный миллиард рублей выделяют и на приобретение сельскохозяйственной техники.
Не забыли и о поддержке животноводов. Объем субсидий на покупку племенного скота увеличили в два раза, до полумиллиарда рублей. На такие меры пришлось пойти в связи с увеличением цены на зарубежных буренок. Теперь за одну голову рогатой можно будет получить 60 тысяч рублей возмещения от государства.
Подняли на брифинге и вопрос структуры посевных территорий. В связи с увеличением спроса на гречневую крупу в Башкортостане на 100 тысяч гектаров увеличивают площади этой культуры. Кстати, буздякские аграрии уже готовят почву под гречиху. И здесь к посеву готовы приступить через неделю. Все будет зависеть от погодных условий, прежде всего, насколько быстро прогреется почва.