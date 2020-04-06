Названы свободные от коронавируса регионы

Названы свободные от коронавируса регионы. COVID-19 не добрался до пяти регионов России.

Согласно официальным данным, в 79 регионах РФ выявили случаи заражения коронавирусом. Накануне был зарегистрирован первый заболевший в Камчатском крае. В Ненецком и Чукотском автономных округах, Карачаево-Черкесии, Тыве и Алтае эпидемиологическая обстановка благоприятная.

В Ингушетии, Ульяновской и Магаданской областях зарегистрировано по одному зараженному COVID-19. Больше всего заболевших находятся Москве - 3 893 человек. Согласно последним данным, в России зафиксировано 5 389 заболевших.