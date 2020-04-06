Стало известно, до какого числа продлен режим самоизоляции в Башкирии

В Башкирии режим самоизоляции продлится до конца текущей недели. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, о снятии карантинных мер можно будет говорить только в конце этой недели. 

Руководитель региона отметил, что его слова про «демократизацию режима» многие поняли неправильно. Радий Хабиров уточнил, что ослабление самоизоляции в первую очередь коснется предприятий. Напомним, с 31 марта в Башкирии введен режим самоизоляции. Жителям республики рекомендуется находиться дома и выходить на улицу только в крайних случаях. 

«Мы держим режим самоизоляции. В обществе пошли разговоры, да я и сам говорил о «демократизации», но я имел ввиду немножко другое. Мы демократизировать будем экономику. Дадим ход работе предприятий. Но режим самоизоляции мы держим. 2 недели — это очень важный срок. В четверг на ВКС мы решим, что будем делать дальше. Но политика в плане самоизояции неизменна»

Радий Хабиров, глава Башкирии