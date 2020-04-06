Стало известно, до какого числа продлен режим самоизоляции в Башкирии

«Мы держим режим самоизоляции. В обществе пошли разговоры, да я и сам говорил о «демократизации», но я имел ввиду немножко другое. Мы демократизировать будем экономику. Дадим ход работе предприятий. Но режим самоизоляции мы держим. 2 недели — это очень важный срок. В четверг на ВКС мы решим, что будем делать дальше. Но политика в плане самоизояции неизменна»

Радий Хабиров, глава Башкирии