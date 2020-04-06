Стало известно, до какого числа продлен режим самоизоляции в Башкирии

В Башкирии режим самоизоляции продлится до конца текущей недели. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, о снятии карантинных мер можно будет говорить только в конце этой недели.
Руководитель региона отметил, что его слова про «демократизацию режима» многие поняли неправильно. Радий Хабиров уточнил, что ослабление самоизоляции в первую очередь коснется предприятий. Напомним, с 31 марта в Башкирии введен режим самоизоляции. Жителям республики рекомендуется находиться дома и выходить на улицу только в крайних случаях.