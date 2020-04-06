В Башкирии стартовали весенне-полевые работы

Аграрии 14 районов республики вышли на поля. Хорошие темпы весенне-полевых работ взяли и буздякские земледельцы, закрывшие влагу более чем на двух тысячах гектаров полей. В хозяйствах продолжаются работы по боронованию почвы, подкорме озимых и удобрению земли.

Около четырех десятков лет за рулем сельскохозяйственной техники. Работать на земле Шамиль Ханнанов начал еще в шестом классе в качестве помощника комбайнера. В последние годы трудится на тракторе. В этом году говорит механизатор к весенне-полевым работам приступили чуть раньше обычного.

Главное сейчас – сохранить влагу. Поэтому первым делом буздякские аграрии боронуют почву. Хотя на этих полях с недостатком воды для роста растений в дальнейшем проблем возникнуть не должно. Это орошаемые территории.

Общая территория посевных площадей в Буздякском районе -почти 70 тысяч гектаров. Сейчас на полях параллельно с закрытием влаги, аграрии вносят в почву минеральные удобрения. Чтобы земля была полностью готова к посеву зерновых и других культур.