МФЦ Башкирии изменили график работы в условиях самоизоляции

С 6 по 30 апреля МФЦ Башкирии будут работать по предварительной записи. Изменение приёма жителей республики связано с режимом полной самоизоляции. Напомним, режим полной самоизоляции для всех граждан призван приостановить угрозу распространения коронавируса.

Число услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, сокращено на период самоизоляции. Приём и выдача документов доступны с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Вплоть до 30 апреля не будут работать выездные офисы.

Режим работы МФЦ в торговых центрах пока не утвержден.  

Предварительная запись доступна по телефонам контакт-центра: +7 (347) 246-55-33; +7 (927) 3333 100; через личный кабинет на официальном сайте РГАУ МФЦ; обратившись к онлайн-консультанту на официальном сайте РГАУ МФЦ и на портале Госуслуги РБ. По этим телефонам также можно получить консультацию сотрудников учреждения, уточнить график работы или пакет необходимых документов, в зависимости от жизненной ситуации.

Фото: Интернет. 