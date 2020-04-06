МФЦ Башкирии изменили график работы в условиях самоизоляции

Предварительная запись доступна по телефонам контакт-центра: +7 (347) 246-55-33; +7 (927) 3333 100; через личный кабинет на официальном сайте РГАУ МФЦ; обратившись к онлайн-консультанту на официальном сайте РГАУ МФЦ и на портале Госуслуги РБ. По этим телефонам также можно получить консультацию сотрудников учреждения, уточнить график работы или пакет необходимых документов, в зависимости от жизненной ситуации.