МФЦ Башкирии изменили график работы в условиях самоизоляции

С 6 по 30 апреля МФЦ Башкирии будут работать по предварительной записи. Изменение приёма жителей республики связано с режимом полной самоизоляции. Напомним, режим полной самоизоляции для всех граждан призван приостановить угрозу распространения коронавируса.
Число услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, сокращено на период самоизоляции. Приём и выдача документов доступны с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Вплоть до 30 апреля не будут работать выездные офисы.
Режим работы МФЦ в торговых центрах пока не утвержден.
Фото: Интернет.