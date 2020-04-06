В Сибае ко Дню Победы всем ветеранам установят домовые извещатели

33 дня до Победы. Телеканал БСТ продолжает марафон, посвященный предстоящему празднованию годовщины разгрома фашистских войск. Наш сегодняшний репортаж из Сибая, где всем ветеранам уже завершают установку дымовых извещателей.
Кроме того, в квартирах участников войны проводят ремонт. Отметим, что сюжет снимался за неделю до введения режима самоизоляции, поэтому все участник без масок.
К людям в форме в этой квартире отношение особое. Лидия Карманова и сама почти полжизни не снимала погоны. Сегодня она находится на заслуженном отдыхе. Впрочем, не только поздравить с наступающим Днем Победы пришли гости из администрации, но и установить в квартире участника Великой Отечественной дымовой извещатель.
Эту задачу она и сама уже почти выполнила. 97-летняя участница Великой Отечественной родом из Белгородской области. Там же окончила артиллерийское училище, где встретила свою судьбу. Супруг был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны первой и второй степеней, медалью «За боевые заслуги». В Сибай они переехали после войны.
Следующим в списке инженеров центра профилактики пожаров стал ветеран Хабиб Азаматов. По случаю прихода гостей он даже надел свой парадный китель. И пока специалисты устанавливали у него в квартире извещатель, он рассказывал свою историю. На фронт его призвали в 1943-м. Служил в войсках НКВД. Дошел до Германии, где уже после победы остался служить до 1951 года
Устанавливать дымовые извещатели в Сибае начали в марте. А вот завершить планируют до начала празднования Великой Победы.
В Сибае сейчас проживают 260 ветеранов, в их числе 15 участников войны и 245 человек из числа тружеников тыла и узников концлагерей. Все они должны быть награждены памятными медалями и подарками в честь 75-летия Победы.