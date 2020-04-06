В Сибае ко Дню Победы всем ветеранам установят домовые извещатели

33 дня до Победы. Телеканал БСТ продолжает марафон, посвященный предстоящему празднованию годовщины разгрома фашистских войск. Наш сегодняшний репортаж из Сибая, где всем ветеранам уже завершают установку дымовых извещателей.

Кроме того, в квартирах участников войны проводят ремонт. Отметим, что сюжет снимался за неделю до введения режима самоизоляции, поэтому все участник без масок.

К людям в форме в этой квартире отношение особое. Лидия Карманова и сама почти полжизни не снимала погоны. Сегодня она находится на заслуженном отдыхе. Впрочем, не только поздравить с наступающим Днем Победы пришли гости из администрации, но и установить в квартире участника Великой Отечественной дымовой извещатель.

Нравится и балкон, и все на свете. Особенно окружающие меня люди. В Сибае, надо сказать, очень о стариках заботятся. Дай всем Бог здоровья дожить до 100 лет. Лидия Карманова, участник Великой Отечественной войны

Эту задачу она и сама уже почти выполнила. 97-летняя участница Великой Отечественной родом из Белгородской области. Там же окончила артиллерийское училище, где встретила свою судьбу. Супруг был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны первой и второй степеней, медалью «За боевые заслуги». В Сибай они переехали после войны.

До 1979 года мама работала начальников паспортного стола в Сибае. И когда мама уходила на пенсию, я ей внучку родила, ей пришлось уйти, а так бы она еще работала. Ей дали звание майора. Надежда Курилова, дочь

Следующим в списке инженеров центра профилактики пожаров стал ветеран Хабиб Азаматов. По случаю прихода гостей он даже надел свой парадный китель. И пока специалисты устанавливали у него в квартире извещатель, он рассказывал свою историю. На фронт его призвали в 1943-м. Служил в войсках НКВД. Дошел до Германии, где уже после победы остался служить до 1951 года

Когда мы атаковали Кенигсберг, 8 апреля 1945 года, я отчетливо помню эту дату, я получил ранение. С тех пор плохо слышу. Хабиб Азаматов, ветеран Великой Отечественной войны

Спасибо, что установили это противопожарное устройство. Пускай он будет. Однако я надеюсь, что не будет случая, когда он пригодится. Букарама Ширмаева, супруга ветерана Великой Отечественной войны

Устанавливать дымовые извещатели в Сибае начали в марте. А вот завершить планируют до начала празднования Великой Победы.

Эти устройства помогают спасать жизни людей. За последние три года благодаря этим извещателям нам удалось спасти 363 жизни, 140 из них – дети. Альберт Баимов, инженер Центра службы профилактики пожаров Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям