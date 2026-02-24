В Уфе прошел восьмой турнир по волейболу среди ветеранов

Мероприятие посвятили двум датам – годовщине вывода войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. В этом году география соревнований вышла далеко за пределы республики. На площадку Башкирского аграрного университета вышли 18 команд – от Мордовии до Челябинской области.

Здесь нет профессиональных контрактов и многомиллионных гонораров. Но есть страсть к игре, которой уже несколько десятилетий. В спортзале Башкирского Государственного аграрного университета – настоящий спортивный праздник для тех, чья молодость пришлась на годы службы и кто помнит, что такое командный дух.

Особая гордость турнира – его формат. Правила здесь необычные: на площадке одновременно играют четверо мужчин и две девушки. Это делает игру более динамичной и зрелищной, а главное – подчеркивает: в спорте и в жизни защитники всегда работают в команде.

Гости из глубинки признаются: выйти на площадку против команд из столиц и крупных городов – особая честь и проверка характера.