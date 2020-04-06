Радий Хабиров проинспектировал строительство нового Бельского моста

В этом году финансирование ремонта улиц столицы республики увеличат на 15-20 процентов, а Бельский мост через реку Бела строят согласно графику. Об этом сообщил Радий Хабиров на «Транспортном часе», который впервые после введения режима самоизоляции прошел не в стенах Белого дома, а на выезде. Глава республики проинспектировал ход строительства нового моста через реку Белую в Уфе.
Стратегическому объекту – пристальное внимание. Радий Хабиров решил лично проверить, как идут работы на одной из главных строек столицы. Глава республики на строительной площадке Бельского моста через реку Белая провел выездное совещание в формате «Транспортного часа». Работы на объекте ведутся согласно графику.
На сегодняшний день на Бельском мосту в полном объеме сооружены свайные фундаменты семи опор. С потеплением вода прибывает каждый день по 40-50 сантиметров. Из-за этого строители провели комплекс противопаводковых мероприятий. Разобрали конструкции временного моста ведущего к опоре номер пять, а также вывезли материалы, которые попадают в зону затопления. Все конструкции и материалы перенесли в безопасную зону.
Из-за форс-мажора и самоизоляции в России многие поставщики сырья приостановили свое производство, а некоторые завысили цены. На сегодняшний день из шести тысяч тонн металла, который необходим для конструкции пролетного строения Бельского моста, уфимским строителям поставили ровно четверть. Это порядка полутора тысяч тонн. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
Также участники «Транспортного часа» обсудили развязки, которые необходимо построить около Бельского моста. Без них система не заработает. Затронули темы и предстоящего ремонта дорог в Уфе и республике, в том числе состояние улиц Пугачёва и Дагестанской, которыми обеспокоены жители. По словам мэра города Ульфата Мустафина, работы уже идут. Так, на улице Пугачева всё готово к укладке асфальта, дорожники ждут подходящей погоды.