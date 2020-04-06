Радий Хабиров проинспектировал строительство нового Бельского моста

В этом году финансирование ремонта улиц столицы республики увеличат на 15-20 процентов, а Бельский мост через реку Бела строят согласно графику. Об этом сообщил Радий Хабиров на «Транспортном часе», который впервые после введения режима самоизоляции прошел не в стенах Белого дома, а на выезде. Глава республики проинспектировал ход строительства нового моста через реку Белую в Уфе.

Стратегическому объекту – пристальное внимание. Радий Хабиров решил лично проверить, как идут работы на одной из главных строек столицы. Глава республики на строительной площадке Бельского моста через реку Белая провел выездное совещание в формате «Транспортного часа». Работы на объекте ведутся согласно графику.

По этому мосту проблем мы вообще не видим. Я даже пришел не проинспектировать, а захотелось посмотреть, а то в кабинете сидеть устал уже. Здесь очень сильная компания работает, она у нас в республике построила уже большое количество мостов. Здесь очень компетентная компания, поэтому они меня порадовали, что в октябре 2021 года они сдадут мост. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На сегодняшний день на Бельском мосту в полном объеме сооружены свайные фундаменты семи опор. С потеплением вода прибывает каждый день по 40-50 сантиметров. Из-за этого строители провели комплекс противопаводковых мероприятий. Разобрали конструкции временного моста ведущего к опоре номер пять, а также вывезли материалы, которые попадают в зону затопления. Все конструкции и материалы перенесли в безопасную зону.

Очень интенсивный приток воды идет. На общий комплекс работ ситуация с паводком не повлияет, потому что мы возвели все конструкции ниже паводковых вод. Дмитрий Терешкин, начальник участка мостотряда №30

Из-за форс-мажора и самоизоляции в России многие поставщики сырья приостановили свое производство, а некоторые завысили цены. На сегодняшний день из шести тысяч тонн металла, который необходим для конструкции пролетного строения Бельского моста, уфимским строителям поставили ровно четверть. Это порядка полутора тысяч тонн. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Мы сейчас мы находимся на стапельной подкрановой площадке, находящейся за первой опорой. Это со стороны направления в аэропорт, здесь есть 260-тонный кран, которым будут тяжелые металоконструкции пролетного строения монтироваться. Василий Чекуров, заместитель генерального директора АО «Уралмостострой»