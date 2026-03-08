Радий Хабиров поздравил жительниц Башкортостана с 8 Марта

С самыми теплыми словами Глава Башкортостана обратился к мамам, женам, дочерям, сестрам и бабушкам. По его словам, этот праздник – хороший повод напомнить героиням дня, что они прекрасны. Руководитель региона пожелал всем удачи и, конечно счастья. Традиционно в честь Международного женского дня глава республики провел торжественное собрание, на котором вручил государственные награды жительницам Башкортостана.

Среди награждённых – многодетные мамы, общественницы и представители разных профессий. Все они своим трудом, талантом и активной жизненной позицией вносят вклад в развитие республики.

В этот праздник мужчины спешат сказать вам, дорогие женщины, как сильно мы вами дорожим, как нежно вас любим и ценим. Говорят, что время расставляет свои акценты и меняет буквально всё: технологии, устои и ритм жизни, даже привычки. Но есть то, что было, есть и будет незыблемым, как сама жизнь. Это ваша, дорогие женщины, самая высокая миссия на земле. Ваша роль в рождении и воспитании детей. Ваше место в нашем сердце.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
