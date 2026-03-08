Радий Хабиров поздравил жительниц Башкортостана с 8 Марта

С самыми теплыми словами Глава Башкортостана обратился к мамам, женам, дочерям, сестрам и бабушкам. По его словам, этот праздник – хороший повод напомнить героиням дня, что они прекрасны. Руководитель региона пожелал всем удачи и, конечно счастья. Традиционно в честь Международного женского дня глава республики провел торжественное собрание, на котором вручил государственные награды жительницам Башкортостана.
Среди награждённых – многодетные мамы, общественницы и представители разных профессий. Все они своим трудом, талантом и активной жизненной позицией вносят вклад в развитие республики.