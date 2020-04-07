Радий Хабиров потребовал включить в пайки для школьников продукцию из Башкирии

Продукты в сухпайках должны быть из Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что в наборах практически отсутствует продукция республиканских производителей. Сухпайки будут отличаться в зависимости от муниципалитета, так как разработаны с учетом мнения местных жителей.

Потребности горожан и сельчан разные. Наборы будут получать 85 тысяч школьников, которые сейчас находятся на дистанционном обучении. В целом сухпайки Глава республики оценил положительно, но поручил к следующей неделе обеспечить в них наличие продуктов республиканских производителей. Это своего рода будет поддержкой местных предпринимателей.

Мы что бедные, нищие? Понятно, что макароны мы не выпускаем, но по маслу то можно было договориться. Я вот смотрю: получается такое печенье у нас не могут печь? 

Радий Хабиров