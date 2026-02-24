Радий Хабиров провел встречу с делегацией из Таджикистана

Башкортостан и Таджикистан укрепляют сотрудничество и увеличивают объёмы торговли. Об этом стало известно сегодня по итогам встречи Радия Хабирова с представителями делегации центрально-азиатского государства.
Так, в октябре прошлого года в присутствии глав двух стран Владимира Путина и Эмомали Рахмона Радий Хабиров подписал соглашение о создании Российско-Таджикистанского индустриального парка. Региону доверили за счёт федеральных средств модернизировать и реконструировать производственные корпуса в Душанбе, а также привлечь резидентов. В разговоре с чрезвычайным и полномочным послом Давлатшохом Гулмахмадзодой руководитель республики отметил, что для России Таджикистан – один из самых близких партнёров.
Стоит отметить, что из Башкортостана в Таджикистан поставляют удобрения, биопрепараты, продукты переработки. Наша республика заинтересована в импорте свежих овощей и фруктов из Таджикистана. Для укрепления партнёрства в Душанбе планируется открыть торговое представительство Башкортостана. Стороны говорили о сотрудничестве в области сельского хозяйства, культуры, науки и образования. К слову, в нашем регионе учатся более 1300 студентов из страны СНГ. Также на встрече представили нового генерального консула Таджикистана в Уфе – им стал Фаридун Файзуллозода.