Радий Хабиров провел встречу с делегацией из Таджикистана

Башкортостан и Таджикистан укрепляют сотрудничество и увеличивают объёмы торговли. Об этом стало известно сегодня по итогам встречи Радия Хабирова с представителями делегации центрально-азиатского государства.

Так, в октябре прошлого года в присутствии глав двух стран Владимира Путина и Эмомали Рахмона Радий Хабиров подписал соглашение о создании Российско-Таджикистанского индустриального парка. Региону доверили за счёт федеральных средств модернизировать и реконструировать производственные корпуса в Душанбе, а также привлечь резидентов. В разговоре с чрезвычайным и полномочным послом Давлатшохом Гулмахмадзодой руководитель республики отметил, что для России Таджикистан – один из самых близких партнёров.

Для России Таджикистан – исторически один из самых близких партнёров. Мы настроены на активное сотрудничество по всем направлениям. Уже достигли договоренности о создании межведомственной рабочей группы и утверждении дорожной карты по взаимодействию. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Между нашими странами заключено более 300 различных соглашений. Одна из ключевых задач Посольства – проанализировать их реализацию и определить возможности для совершенствования дальнейшей работы. Давлатшох Гулмахмадзода, чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в России