Башкирия стала лидером по росту цен на гречку в стране

Росстат привёл последние данные за март по ценообразованию на продукты первой необходимости. Так, больше всего в России подорожал сахар. В Башкирии же цены сильно выросла на гречку, почти на 13,8%.

Это один из самых высоких показателей в стране. Такое же сильное повышение цены наблюдается в Алтайском крае. В магаданской области цена на гречку наоборот снизилась на 2,6%.

Почти во всех регионах страны поднялась цена на сахар. Больше всего стоимость продукты повысилась в Чувашии и Алтайском крае. Также подорожали помидоры, лук, чеснок, лимоны, виноград и картофель.