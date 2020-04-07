В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом

«В воскресенье в РКБ имени Куватова скончалась пожилая женщина. Более двух месяцев она проходила лечение по поводу обширного ишемического инсульта и сахарного диабета. Состояние пациентки было тяжелое, обусловленное возрастом (80 лет), наличием хронических заболеваний, перенесенной ампутацией бедра, гнойным процессом, застойной пневмонией. Причиной смерти является отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов. Соболезную родным и близким. При патологоанатомическом исследовании взят анализ на COVID-19, как положено при любых пневмониях»

Радий Хабиров, глава Башкирии