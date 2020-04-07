В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом

В Башкирии скончалась первая пациентка с диагнозом Covid-19. Об этом в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров. По его словам, погибшей было 80 лет.
Женщина страдала от многочисленных хронических заболеваний, сахарного диабета и болезней сердца. Как сообщил Радий Хабиров, пациентка проходила лечение в РКБ им. Куватова на протяжении двух месяцев. Диагноз "новая коронавирусная инфекция" подтвердился уже после смерти.
Также руководитель региона рассказал, что количество инфицированных коронавирусом в Башкирии увеличилось. Обнаружена еще одна заразившаяся пациентка. По данным Минздрава, женщина отдыхала в Турции.
В Башкирии на данный момент выявлено 11 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с подозрением в стационарах находятся 106 человек.