В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом

В Башкирии скончалась первая пациентка с диагнозом Covid-19. Об этом в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров. По его словам, погибшей было 80 лет. 

Женщина страдала от многочисленных хронических заболеваний, сахарного диабета и болезней сердца. Как сообщил Радий Хабиров, пациентка проходила лечение в РКБ им. Куватова на протяжении двух месяцев. Диагноз "новая коронавирусная инфекция" подтвердился уже после смерти. 

«В воскресенье в РКБ имени Куватова скончалась пожилая женщина. Более двух месяцев она проходила лечение по поводу обширного ишемического инсульта и сахарного диабета. Состояние пациентки было тяжелое, обусловленное возрастом (80 лет), наличием хронических заболеваний, перенесенной ампутацией бедра, гнойным процессом, застойной пневмонией. Причиной смерти является отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов. Соболезную родным и близким. При патологоанатомическом исследовании взят анализ на COVID-19, как положено при любых пневмониях»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Также руководитель региона рассказал, что количество инфицированных коронавирусом в Башкирии увеличилось. Обнаружена еще одна заразившаяся пациентка. По данным Минздрава, женщина отдыхала в Турции. 

В Башкирии на данный момент выявлено 11 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с подозрением в стационарах находятся 106 человек. 