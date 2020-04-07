Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус

На фоне всеобщей пандемии у артистку заподозрили коронавирус. Однако тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Близкие Бабкиной утверждают, что у артистки не было контактов с заражёнными людьми. Состояние певицы тяжёлое, но врачи надеются, что всё будет хорошо.