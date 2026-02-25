В Уфе прошёл турнир по каратэ «Олимпийские надежды»

В Уфе в 11-й раз прошёл ежегодный турнир по каратэ «Олимпийские надежды». На соревнования приехали более 1500 участников из 35 регионов страны. Также в рамках мероприятия провели второй этап Кубка России по каратэ, где выступили сильнейшие спортсмены страны.

Новая локация, ещё больше участников. Турнир «Олимпийские надежды» с каждым годом набирает всё больший размах и уже сейчас входит в пятёрку самых популярных всероссийских соревнований по каратэ.

В заключительный третий день соревнований сильнейших выявляли в ката и кумите ребята от шести лет и старше. Платон Ивашков из Оренбургской области приезжает на «Олимпийские надежды» уже в пятый раз. За эти годы он становился обладателем бронзовых и серебряных медалей, но сейчас впервые в своей спортивной карьере стал победителей состязаний в Уфе.

10-летнему Исламу Мусину из Уфы, напротив, не удалось стать первым в личном кумите, но юный спортсмен расстраивался недолго. Он поставил себе цель завоевать золотую медаль на следующий год.