Уфимский завод каркасного домостроения займется производство свай для новой инфекционки

В Уфе возобновило работу еще одно предприятие, которое займется производством свай для инфекционной больницы. После недельной изоляции 151 человек вышел на смену. Уфимский завод каркасного домостроения с этого дня начал функционировать в усеченном составе.

Всего в штате числится порядка 400 человек, большинство из них по-прежнему на самоизоляции – офисные сотрудники работают из дома. В цехах только те, кто занимается ручным трудом. Напомним, новая инфекционная больница в Уфе буде рассчитана на несколько сотен мест. Ее строительство сейчас идет полным ходом. Для того, чтобы возвести здания в кратчайшие сроки, были задействованы многие республиканские предприятия. Добавим, всего 974 компании в республики в ближайшее время возобновят работу.