В Уфе будут дезинфицировать территорию рядом с РКБ им. Г.Г. Куватова

С 6 апреля Республиканская клиническая больница имени Г.Г. Куватова закрыта на карантин. 5 сотрудникам и 2 пациентам медучреждения поставили диагноз внебольничная пневмония. Сегодня стало известно, что результаты анализов одной из погибших пациенток показали наличие коронавирусной инфекции.

Больница приостановила приём пациентов, чтобы провести все необходимые дезинфицирующие меры. Все сотрудники и пациенты РКБ находятся на карантине без возможности выхода на улицу, пока анализы всех присутствующих не показали отсутствие вируса COVID-19. Сегодня после 22:00 территорию вокруг больницы также будут дезинфицировать.

Под обработку попадают улицы Кирова, Кустарная, Революционная, Мингажева, Достоевского. Жителей домов на этих улицах просят закрыть окна и быть готовыми к посторонним запахам. Для дезинфекции используют средство «Этоксамин», которое совершенно безвредно и не представляет опасности.