В Уфе начали строить дамбы, чтобы предотвратить возможное затопление

Реки республики не вышли из своих берегов – такие данные приводит Башгидрометцентр. Однако пик паводка, по прогнозам, еще впереди – подъем воды ожидается выше средних многолетних значений. В Уфе уже начали строить дамбы, чтобы предотвратить затопление.

20 кубов грунта выгрузил один самосвал, а следом готов уже подъехать другой. Как только КАМАЗы отъезжают, к работе приступает погрузчик. Нужно сформировать однородный вал. Здесь идет вовсе не строительство дороги. Таким образом возводится земляная дамба. В районе 3-й пристани в Уфе в этом году она потребуется– есть риск затопления жилых домов рядом с рекой Белой.

Протяженность дамбы составит 300 метров с высотой более полутора метров. Работы на этом участке начались еще с прошлой недели. А на этой дамба уже должна быть готова стать защитной стеной от большой воды.

Также сотрудники Управления гражданской защиты города вышли в рейд, предупредив местных жителей о риске возможного подтопления. Они раздали памятки с номерами телефонов и экстренных служб, а также порекомендовали подготовить вещи и документы на случай экстренной эвакуации.

По данным Башгидрометцентра, большинство рек республики освободились от ледяного покрова. Процесс вскрытия рек происходит на 13-15 дней раньше средних многолетних значений. В региональном МЧС пояснили, что выход рек на пойму пока не зафиксирован.