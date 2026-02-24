Жителям Башкирии рассказали, что говорят эксперты о возможном дефиците мёда

Страна может столкнуться с дефицитом мёда. Об этом заявили федеральные СМИ со ссылкой на Руспродсоюз. В числе причин называются погодные аномалии в ряде медоносных регионов. С прошлого года поползли вверх закупочные цены. Башкортостан является одним из главных поставщиков «золотого» лакомства на стол. Хватит ли мёда всем, и есть ли повод для опасения?

Обход зимующих пчёл – обязательный ритуал для Василия Степанова. Пчеловод проверяет состояние пчелосемей: есть небольшой падёж, но некритично, говорит пасечник. В ульях стоит умеренный гул, значит – всё хорошо, скоро нужно готовиться к сезону.

Проблем с объёмами будущего медового урожая пчеловод не видит. Однако на днях в ряде СМИ со ссылкой на Руспродсоюз опубликовали материалы, якобы страна может столкнуться с дефицитом мёда. В качестве причин указывается засуха в одних медоносных регионах в 2025 году и избыток осадков в других, что стало причиной сокращения сбора. Тем не менее пчеловоды Башкортостана уверены, что в республике дефицита «золотого» лакомства не будет.

Эксперты отмечают: Башкортостан производит десятую часть от общего объёма мёда страны. Кроме того, некоторые пчеловоды ещё не распродали до конца урожай 2025 года. Большую часть мёда дают как раз-таки частные подворья, в магазинах же – продукция уже разных производителей со всей страны.

Другое дело фальсификаты: не все продавцы ведут честную игру, и здесь контроль осуществляют специалисты Россельхознадзора. Воды в продукте должно быть не больше 20%, а доля соединения гидроксиметилфурфураля не выше 25 мг на 1 кг меда.