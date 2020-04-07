Ветеран из Башкирии после Дня Победы участвовал в зачистке Латвии от бандитских группировок

Накануне 75-летия окончания Великой Отечественной войны мы продолжаем вспоминать тех, кто приближал День Победы. Это те, кто сражался в боях или помогал в тылу. На этот раз героем сюжета стал 92-летний Рифкат Баянов из села Чекмагуш.
Ветерану Великой Отечественной войны Рифкату Баянову 92 года, он бодр духом и полон сил. Детства у него почти не было. С малого возраста приходилось работать на полях. В 1930 году его отца обвинили в кулачестве и отправили за решетку. Супруга осталась воспитывать 8-х детей одна.
А уже в 1944 году Рифкат Баянов добровольцем ушел на фронт. После окончания военной подготовки служил в Копейске в войсках Министерства внутренних дел. Затем его направили в Латвию, где участвовал в рейдах по зачистке от бандитских группировок.
Во время войны будущая супруга Рифката Фаязовича Афида Баянова также осталась без отца. С фронта пришло только одно единственное письмо.
Сегодня им обоим уже 92 года, 70 из которых они вместе. Рифкат и Афида Баяновы счастливые дедушка и бабушка. У них 5 детей, 8 внуков и 11 правнуков. И хоть о войне вспоминать тяжело, они с трепетом ждут каждое 9 мая.