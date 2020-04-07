«У каждого свой характер»: в Уфе рассказали о новорожденных медвежатах Парка Лесоводов

В Парке Лесоводов на свет появились пятеро медвежат – малышей сегодня первыми увидели журналисты. От мам их забрали только в пятницу, медвежатам три месяца, а вот пол бурых пока определить сложно. Косолапые не боятся людей.
Спокойно ждать очереди, когда очень хочется есть, не получается. Аппетит у малышей отменный. Пол-литра теплого молока – а пока в рационе только оно – каждые два часа. Поэтому рабочие вольера, как няни, круглосуточно бдят за медвежатами.
Малыши совсем не боятся людей и лезут в объектив камеры. Видимо, звездность в крови будущих цирковых артистов. От матерей медвежат забрали только в пятницу. На месяц позже обычного из-за капризов погоды. На свет косолапые появились три месяца назад. Хоть и покрыты мехом, но греет он пока недостаточно. Поэтому пока малыши живут в теплом боксе. Температура здесь не ниже +25. Медведи – животные-одиночки, однако в коллективе закаляется их будущий характер.
А вот родители малышей достаточно спокойные, но подходить ближе чем на метр к ним все равно не стоит. На 5 медвежат целых 3 мамы – Циркачка, Маша и Даша, и один папа – Потап. Кстати, косолапые в этом году не впадали в спячку из-за теплой зимы. В отличие от предков у малышей нет имен, они получают их уже в роли цирковых актеров.
Как минимум месяц косолапые проведут под опекой работников вольера. И в скором времени сюда уже приедут дрессировщики. И малыши, уже окрепшие, уедут покорять цирковые арены.