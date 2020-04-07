«У каждого свой характер»: в Уфе рассказали о новорожденных медвежатах Парка Лесоводов

В Парке Лесоводов на свет появились пятеро медвежат – малышей сегодня первыми увидели журналисты. От мам их забрали только в пятницу, медвежатам три месяца, а вот пол бурых пока определить сложно. Косолапые не боятся людей.

Спокойно ждать очереди, когда очень хочется есть, не получается. Аппетит у малышей отменный. Пол-литра теплого молока – а пока в рационе только оно – каждые два часа. Поэтому рабочие вольера, как няни, круглосуточно бдят за медвежатами.

Медвежье молоко более сладкое, чем коровье, поэтому приходится добавлять сахар. Так не очень любят молоко. Температура такая, чтоб не обжигало и холодно не было, как маленьких детей. Радик Шакиров, работник вольера

Малыши совсем не боятся людей и лезут в объектив камеры. Видимо, звездность в крови будущих цирковых артистов. От матерей медвежат забрали только в пятницу. На месяц позже обычного из-за капризов погоды. На свет косолапые появились три месяца назад. Хоть и покрыты мехом, но греет он пока недостаточно. Поэтому пока малыши живут в теплом боксе. Температура здесь не ниже +25. Медведи – животные-одиночки, однако в коллективе закаляется их будущий характер.

У каждого медвежонка свой характер, но в течение времени какого-то он может меняться. Кто-то добрее, кто-то злее, а потом наоборот. Они все равно дерутся и показывают, кто лидер из них. Кто был добрее, они начинают защищаться и становятся агрессивными. Радик Шакиров, работник вольера

А вот родители малышей достаточно спокойные, но подходить ближе чем на метр к ним все равно не стоит. На 5 медвежат целых 3 мамы – Циркачка, Маша и Даша, и один папа – Потап. Кстати, косолапые в этом году не впадали в спячку из-за теплой зимы. В отличие от предков у малышей нет имен, они получают их уже в роли цирковых актеров.

Естественно, это гордость уфимцев, это наш бренд. Ежегодно в нашем вольере рождаются медвежата, и плюс в том, что это более чем третье поколение медведей, выросших в неволе. В связи с этим они свободно могут выезжать на гастроли за рубеж. Это требование «Гринпис». Ущерба дикой природе нет. Максим Щербаков, начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ Горзеленхоза г. Уфы