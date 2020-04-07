В Башкирии школьники решили поиграть в догонялки с гаишниками

В Башкирии школьники устроили гонки с гаишниками. Молодые ребята вместо самоизоляции рассекали на двору на битой "пятерке". Внезапно автомобиль попал в поле зрения экипажа ДПС.

Курьезный случай произошел 7 апреля в башкирском Салавате. Один из дворов долго мучила банда подростков. Хулиганы целыми днями ездили по дворам на битых "Жигулях" пятой модели. Все по классике: тонировка "в ноль", низкая посадка и оглушительная музыка. Малолетних нарушителей не смущало ничего - ни то, что в квартирах спят маленькие дети, ни режим самоизоляции.

Местным жителям самим не удавалось поймать хулиганов. Ребята все время скрывались из поля зрения. Так было до вчерашнего дня.

Они, честно говоря, задолбали уже. Это "ауешники", я в соседнем дворе живу, часто их вижу. Днем тоже решили погонять, но по случайности мимо проезжали гаишники. Как только они увидели ментов, сразу забыли про понты. Тормознули тачку и побежали в разные стороны Антон П., житель Салавата

Полицейские тоже оказались не из робкого десятка. Увидев убегающих нарушителей, гаишники ринулись вслед за мальчишками. Несмотря на разницу в возрасте, физическая подготовка школьников оказалась плохой. Уже на другом конце двора сотрудники полиции догнали нарушителей.

Молодых ребят доставили в отделение полиции. Теперь их родителям будет не до смеха: за детей придется отвечать взрослым.