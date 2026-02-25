Суд огласил приговоры фигурантам дела «золотого гаишника» в Башкирии

В Башкирии вынесли приговор бывшему руководству МРЭО ГАИ, обвинявшемуся в создании преступного сообщества.

По данным прокуратуры, экс-начальник отдела Ильдус Шайбаков, получивший в СМИ прозвище «золотой гаишник», приговорен к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей. Экс-полицейский лишен специального звания «подполковник полиции». Ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах на срок 9 лет, а также назначено ограничение свободы на 1 год. Приговоры также вынесены другим фигурантам резонансного дела – бывшим сотрудникам МРЭО, проходившим по делу о коррупции: 

— Его заместитель Айдар Гиндуллин осужден на 17 лет 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом 2 млн рублей, лишением звания «майор полиции» и дисквалификацией на 9 лет.

Илдар Нафиков получил 16 лет 6 месяцев колонии строгого режима, штраф 1,5 млн рублей, лишен звания «капитан полиции».

Михаил Паситов приговорен к 16 годам колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей, лишен звания «старший лейтенант полиции».

Евгений Евсеев проведет в колонии строгого режима 16 лет, выплатит штраф 1,2 млн рублей, лишен звания.

Ильдар Губайдуллин осужден на 15 лет 10 месяцев колонии строгого режима со штрафом 400 тысяч рублей, лишен звания «капитан полиции».

Динар Фахретдинов отправится в колонию строгого режима на 15 лет 8 месяцев, ему назначен штраф 300 тысяч рублей, он лишен звания «капитан полиции».

Ильшат Загидуллин приговорен к 12 годам колонии строгого режима, лишен звания.

Всем осужденным также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и запрета на работу в правоохранительных органах на срок от 5 до 9 лет.

Напомним, резонансное уголовное дело касалось организации преступного сообщества, системного получения взяток и злоупотребления служебным положением в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе Управления ГАИ по Башкирии.

Видео: прокуратура РБ.

