Суд огласил приговоры фигурантам дела «золотого гаишника» в Башкирии

В Башкирии вынесли приговор бывшему руководству МРЭО ГАИ, обвинявшемуся в создании преступного сообщества.

По данным прокуратуры, экс-начальник отдела Ильдус Шайбаков, получивший в СМИ прозвище «золотой гаишник», приговорен к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей. Экс-полицейский лишен специального звания «подполковник полиции». Ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах на срок 9 лет, а также назначено ограничение свободы на 1 год. Приговоры также вынесены другим фигурантам резонансного дела – бывшим сотрудникам МРЭО, проходившим по делу о коррупции:

— Его заместитель Айдар Гиндуллин осужден на 17 лет 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом 2 млн рублей, лишением звания «майор полиции» и дисквалификацией на 9 лет.

— Илдар Нафиков получил 16 лет 6 месяцев колонии строгого режима, штраф 1,5 млн рублей, лишен звания «капитан полиции».

— Михаил Паситов приговорен к 16 годам колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей, лишен звания «старший лейтенант полиции».

— Евгений Евсеев проведет в колонии строгого режима 16 лет, выплатит штраф 1,2 млн рублей, лишен звания.

— Ильдар Губайдуллин осужден на 15 лет 10 месяцев колонии строгого режима со штрафом 400 тысяч рублей, лишен звания «капитан полиции».

— Динар Фахретдинов отправится в колонию строгого режима на 15 лет 8 месяцев, ему назначен штраф 300 тысяч рублей, он лишен звания «капитан полиции».

— Ильшат Загидуллин приговорен к 12 годам колонии строгого режима, лишен звания.

Всем осужденным также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и запрета на работу в правоохранительных органах на срок от 5 до 9 лет.

Напомним, резонансное уголовное дело касалось организации преступного сообщества, системного получения взяток и злоупотребления служебным положением в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе Управления ГАИ по Башкирии.