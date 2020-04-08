Что должно быть в аптечке во время пандемии коронавируса

Во время всеобщей пандемии очень важно иметь подручные препараты. В аптечке должны быть препараты для сердца, лёгких. Об этом рассказала врач Татьяна Романенко.
Многие задаются вопросом, какие препараты нужно иметь под рукой, чтобы быть готовыми к пандемии? По словам врача, не нужно покупать противовирусные лекарства, которые якобы доказали свою эффективность при лечении от COVID-19. Пока нет никаких доказательств эффективности таких препаратов. Медик подчеркнула, что в случае обнаружения коронавируса, заражённому будут бесплатно предоставлены все нужные лекарства.
Романенко отметила, что нужно делать запас на 2-3 месяца тех медикаментов, которые обычно принимает человек. Что касается первых необходимых препаратов, которые должны быть в аптечке, то это лекарства для сердца и лёгких. Также важно держать в аптечке препараты, которые понадобятся при возникновении тяжёлых ситуаций. Это противоаллергические лекарства, лекарства для снижения температуры, антисептики для обработки ран. Также важно иметь под рукой препараты для желудочно-кишечного тракта.