Что должно быть в аптечке во время пандемии коронавируса

Во время всеобщей пандемии очень важно иметь подручные препараты. В аптечке должны быть препараты для сердца, лёгких. Об этом рассказала врач Татьяна Романенко.

Многие задаются вопросом, какие препараты нужно иметь под рукой, чтобы быть готовыми к пандемии? По словам врача, не нужно покупать противовирусные лекарства, которые якобы доказали свою эффективность при лечении от COVID-19. Пока нет никаких доказательств эффективности таких препаратов. Медик подчеркнула, что в случае обнаружения коронавируса, заражённому будут бесплатно предоставлены все нужные лекарства.