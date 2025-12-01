Новый аптечный формат по старому адресу: ребрендинг «Будь Здоров» в «Здравсити Аптеку»

Жители Москвы и Подмосковья всё чаще замечают обновлённые вывески на привычных аптечных фасадах. Вместо «Будь Здоров» появляются «Здравсити Аптеки», а за сменой таблички стоит глубокое обновление формата с новым подходом к обслуживанию.

Знакомая аптека у дома становится частью современной системы с сайтом zdravcity.ru, в которой соединяются удобство онлайн-сервиса с привычным офлайн-опытом.

Перемены внутри

После ребрендинга аптечные точки начали работать по новому принципу: покупатель может заранее собрать корзину онлайн, а затем просто забрать лекарства по готовому номеру заказа.

Обновления затронули сразу несколько направлений:

● Формат обслуживания. Заказы можно оформить онлайн, а забрать — без очередей, ожидания, тревог.

● Пространство. Интерьер аптек стал светлее, функциональнее, появились понятные указатели, зонирование.

● Работа фармацевтов. Специалисты быстрее подготавливают заказы, все нужные препараты собираются ещё до прихода покупателя в пункт.

● Цифровая навигация. Электронные подсказки помогают ориентироваться в категориях, находить популярные, сопутствующие товары, аналоги.

Каждый элемент обновлённого пространства работает на простоту и понятность — от расстановки витрин до организации кассовой зоны.

Лучшие традиции сохраняются

Несмотря на внешние изменения, «Здравсити Аптека» не меняет привычного для клиентов формата общения. Те же знакомые фармацевты, ассортимент, узнаваемое расположение аптек — всё это остается.

Главное отличие теперь в том, что аптека становится удобным сервисом, где привычка покупать офлайн сочетается с возможностями цифрового заказа.

Покупатели отмечают несколько особенностей обновленной сети:

● оформление заказа на сайте занимает меньше минуты;

● наличие нужных препаратов можно проверить онлайн;

● в аптеке заказ выдают быстро, без ожидания в очереди;

● сохранилось личное общение с фармацевтами как привычный элемент доверия.

Теперь можно забронировать лекарства на сайте, а чуть позже прийти в аптеку для получения заказа за пару минут.

Список точек «Здравсити Аптеки» в шаговой доступности

Многие из обновленных аптек остались по тем же адресам, где москвичи и жители Подмосковья привыкли покупать лекарства. Речь идет о перезапуске существующих локаций — с новым дизайном, программами обслуживания и цифровыми возможностями.

Список ближайших к вам «Здравсити Аптек»:

● г. Москва, ул. Сергия Радонежского, 6

● г. Москва, ул. Штурвальная, 3с1

● г. Видное, ул. Заводская, 7

● г. Подольск, ул. Юбилейная, 2

● Московская область, пгт Путилково, ул. Просторная, 7

Симбиоз традиций и инноваций

Ребрендинг аптечной сети стал частью масштабной трансформации. Изменения направлены на повышение комфорта покупателей во время привычных аптечных визитов.

Основные цели изменений:

● сделать процесс покупки предсказуемым;

● объединить привычный офлайн с удобством онлайн-сервисов;

● улучшить информирование покупателей о наличии товаров, ценах, ассортименте;

● создать комфортную среду без излишней спешки.

По сути, «Здравсити Аптека» делает то, чего многие жители мегаполиса давно ожидали: возвращает аптеке роль места, где можно купить лекарства удобно, быстро, точно. На наших глазах формируется новый формат «Здравсити Аптеки», в котором технологии работают на комфорт, а люди по-прежнему остаются в центре внимания.

Реклама. ООО «Здравсити»