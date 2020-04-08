В Башкирии резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

В Башкирии зафиксировано еще четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Так, общее количество инфицированных в республике стало 16.
За сутки больных стало больше на шесть человек. Однако есть и хорошие новости. По данным пресс-службы Минздрава, из больницы выписан еще один пациент с диагнозом Covid-19. Таким образом, количество выздоровевших увеличилось до шести.
Напомним, на данный момент под наблюдением врачей находится более 100 человек. Всего на коронавирус обследовали около 11 тысяч человек. Отметим, что накануне стало известно о смерти 80-летней женщины в Башкирии, которая была заражена коронавирусом. Причиной смерти при этом стал не сам вирус, а сопутствующие заболевания. Однако этот случай стал причиной закрытия РКБ им. Куватова на карантин. Почти тысяча человек оказались на вынужденном карантине, и для них оказана вся нужная поддержка: и медицинская, и психологическая.