В Башкирии резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

Напомним, на данный момент под наблюдением врачей находится более 100 человек. Всего на коронавирус обследовали около 11 тысяч человек. Отметим, что накануне стало известно о смерти 80-летней женщины в Башкирии, которая была заражена коронавирусом. Причиной смерти при этом стал не сам вирус, а сопутствующие заболевания. Однако этот случай стал причиной закрытия РКБ им. Куватова на карантин. Почти тысяча человек оказались на вынужденном карантине, и для них оказана вся нужная поддержка: и медицинская, и психологическая.