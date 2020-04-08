В России выявили ещё 1175 новых случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с вирусом COVID-19 в России сообщил о новых случаях заражения. За сутки выявлено 1175 зараженных коронавирусом. Общее количество заболевших на данный момент 8672 человека.

За прошедшие сутки в России с коронавирусом умерло 5 человек (за всё время – 63 человека). Полностью выздоровели 86 человек за сутки (всего – 580). Лидером по количеству заболевших в России остаётся Москва и Московская область (5841 случаев).