В Башкирии три больницы закрыли из-за возможной вспышки коронавируса

В Башкирии полностью или частично закрылись три больницы из-за возможной вспышки коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в Минздраве сообщил и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев. По его словам, это больницы в городах Октябрьский, Бирск и Белебей.
Так, в городской больнице №1 города Октябрьский закрыто два отделения. Также два больничных корпуса закрыты в Бирске: терапевтический и хирургический. В белебеевской больнице врачи прекратили прием и выписку пациентов.
Напомним, на данный момент в Башкирии зафиксировано 16 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Уже выписаны 6 человек. Скончалась одна женщина, у которой был диагностирован посмертно коронавирус.