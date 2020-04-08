В Башкирии три больницы закрыли из-за возможной вспышки коронавируса

В Башкирии полностью или частично закрылись три больницы из-за возможной вспышки коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в Минздраве сообщил и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев. По его словам, это больницы в городах Октябрьский, Бирск и Белебей.

Так, в городской больнице №1 города Октябрьский закрыто два отделения. Также два больничных корпуса закрыты в Бирске: терапевтический и хирургический. В белебеевской больнице врачи прекратили прием и выписку пациентов.  

"Во всех больницах проводится дезинфекция помещений, проводится отбор биологического материала, установлено ежедневное медицинское наблюдение за контактами"

Венер Изикаев, и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по РБ

Напомним, на данный момент в Башкирии зафиксировано 16 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Уже выписаны 6 человек. Скончалась одна женщина, у которой был диагностирован посмертно коронавирус.