В Башкирии три больницы закрыли из-за возможной вспышки коронавируса

В Башкирии полностью или частично закрылись три больницы из-за возможной вспышки коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в Минздраве сообщил и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев. По его словам, это больницы в городах Октябрьский, Бирск и Белебей.