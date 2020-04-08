Житель Башкирии получил 6 миллионов на развитие фермерского дела

Виктор Власенко, фермер из села Подольск Хайбуллинского района, стал счастливым обладателем 6-миллионного гранта от государства. Минсельхоз Башкирии рассказал, как фермеру удалось поучить поддержку от государства. Благодаря программе «Развитие семейных животноводческих ферм» семья Виктора развивает своё собственное хозяйство.

В прошлом году Виктор Власенко прошёл серьёзный конкурсный отбор. Фермер удачно защитил проект по строительству животноводческой фермы, что позволило ему стать участником программы поддержки. Семья Власенко получила грант на 6 миллионов рублей, а сам проект строительства фермы оценивается в 10 миллионов.

Фермер уже приступил к развитию хозяйства – купил 64 коровы в Бакалинском районе. Благодаря финансовым возможностям Виктор может построить три нужных животноводческих помещения. Данный проект являются частью масштабного национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который утвердил Владимир Путин.