Житель Башкирии получил 10 суток ареста за пьяное вождение

В Кушнаренковском районе молодой человек привлечен к ответственности за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Ночью инспекторы ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-21074», за рулем которого находился 20-летний местный житель. Выяснилось, что у молодого человека не только отсутствовали водительские права, но и было зафиксировано более чем пятикратное превышение допустимой нормы алкоголя в организме. Водителя отстранили от управления, а машину поместили на спецстоянку.

В отношении нарушителя составили административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительского удостоверения. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.