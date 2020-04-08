В Уфе у двух беременных женщин подозревают коронавирус

У двух беременных женщин подозревают коронавирусную инфекцию. Уфимки находятся под карантином в Демской больнице. Лечебное учреждение недавно было перепрофилировано в госпиталь для больных коронавирусом.

Врачи Башкирии продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции в республике. Уже закрыта на карантин РКБ им. Куватова в Уфе, а также три больницы в других городах республики. Городская больница № 3 в Деме также стала госпиталем для людей, у которых выявлен вирус Covid-19.

Как стало известно bash.news от источника в Минздраве республики, на данный момент в этой больнице находятся трое больных с подтвержденными анализами на коронавирус. Помимо этого под подозрением две беременных женщины. Один из больных - 65-летний житель города, он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.