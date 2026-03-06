В России заработал реестр с данными о беременных

В стране начал работу реестр с данными о беременных женщинах – это единая цифровая система, в которой хранится информация о тех, кто встал на учёт в срок до 12 недель.

В системе содержатся данные, какие медицинские процедуры и анализы проходили беременные в процессе наблюдения специалистами, сведения о дате начала беременности и том, как она протекала.