В России тест на коронавирус смогут проводить все частные лаборатории

В России всем частным лабораториям дали право проводить тесты на коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующее заявление можно увидеть на сайте правительства РФ.

Круг лабораторий, имеющих право делать тесты на коронавирус расширяется, так как многие жители России хотят проверить своё здоровье. До этого анализы брали только у тех, кто недавно вернулся из-за рубежа или контактировал с заболевшими. Если лаборатория хочет проводить анализы на выявление вируса COVID-19, нужно подать соответствующее уведомление на сайте Роспотребнадзора.

При обнаружении вируса COVID-19 лаборатория обязана передать информацию в Роспотребнадзор. На данный момент в России проведено более 900 тысячи тестов. В Башкирии проведено более 10 тысяч тестов на коронавирус.